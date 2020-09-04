Американские бомбардировщики пролетели в 53 километрах от Крыма

Два стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к Крыму со стороны Украины. Такие самолеты могут нести ядерное вооружение, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Бомбардировщики пролетели в 53 километрах от Крыма. Известно, что эти стратегические бомбардировщики принадлежат ВВС США. Они вылетели с британской базы Фейрфорд, проследовав над Нидерландами, Польшей и Германией, после чего вошли в воздушное пространство Украины и изменили курс, направившись в сторону Крыма, передает РИА Новости.

В то же время над акваторией Черного моря зафиксировано присутствие трех разведывательных самолетов: борт радио-электронной разведки Boeing RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, а также британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.