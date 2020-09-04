The Lancet опубликовал результаты двух этапов испытаний "Спутник-V"

Научная статья стала первой в цикле публикаций о российском препарате для борьбы с COVID-19, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций успешно прошла испытания. Результаты двух этапов исследования "Спутник-V" были опубликованы в научном авторитетном издании The Lancet.

"В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в которых вакцина показала 100% защитную эффективность, — сообщается в пресс-релизе статьи.

Российский препарат прошел две стадии исследования на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у всех в результате был сформирован иммунитет и антитела к коронавирусу нового типа.