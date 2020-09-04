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15:07   4 Сентября 2020
Политика

Путин и Совбез обсудили визит Лукашенко в Россию

Путин и Совбез обсудили визит Лукашенко в Россию

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Москву с визитом. Президент России Владимир Путин обсудил детали предстоящего события с членами Совета Безопасности РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В контексте обсуждения подготовки к визиту белорусского лидера, глава РФ также подвел итоги визита главы Кабинета министров России Михаила Мишустина в Минск.

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Автор: Яна Либерман
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