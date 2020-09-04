15:07 4 Сентября 2020Политика
Путин и Совбез обсудили визит Лукашенко в Россию
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Москву с визитом. Президент России Владимир Путин обсудил детали предстоящего события с членами Совета Безопасности РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В контексте обсуждения подготовки к визиту белорусского лидера, глава РФ также подвел итоги визита главы Кабинета министров России Михаила Мишустина в Минск.