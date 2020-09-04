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14:57   4 Сентября 2020
Политика

Дамаск заявил о солидарности с Лукашенко на фоне иностранного вмешательства

Дамаск заявил о солидарности с Лукашенко на фоне иностранного вмешательства

Сирия выразила поддержку дружественной Белоруссии на фоне внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщило сирийское Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов.

Дамаск подчеркивает солидарность с избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства САР, сирийская сторона резко осуждает настойчивые попытки ряда стран подорвать законные правительства в суверенных государствах. Руководство Сирии считает, что Запад своими действиями угрожает стабильности и сеет хаос.

Ранее телеканал "360" сообщил, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская пообещала продолжение протестов в республике.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #белоруссия #лукашенко

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