Глава Минобороны Белоруссии рассказал о попытке смены власти в стране

Подогреваемые властями Польши, Литвы, Украины и Чехии деструктивные силы предприняли попытки провести неконституционную смену власти в Белоруссии. Об этом рассказал глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин.

Как обозначил глава МО Белоруссии, государство стало возможным спасти от "беззакония и произвола" при помощи действий государственных органов, а также поддержки народом решений действующего президента страны Александра Лукашенко.

Хренин сообщил о том, что страна была вынуждена вырабатывать ответные меры военного характера на действия НАТО у границ государства.

Глава МО Белоруссии выразил благодарность военно-политическому руководство РФ и Китая за помощь, оказанную в непростое для государства время.