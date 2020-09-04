МВД России: в ситуации с Навальным нет криминала

Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с блогером Алексеем Навальным нет криминала.

Колокольцев заявил 4 сентября об отсутствии оснований для криминала в госпитализации Навального, передает "Интерфакс".

Основатель признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске. Блогера госпитализировали в реанимацию, затем он был транспортирован в немецкую клинику.

Власти Германии делают заявления по ситуации с Навальным, направленные против России. Эксперт рассказал, что блогера не могли отравить "Новичком", потому что в этом случае пострадало бы много человек.