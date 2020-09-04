Выборы губернатора Иркутской области. Варяг или красный чекист

В единый день голосования, 13 сентября, в Иркутской области пройдут досрочные выборы губернатора. Основная борьба развернется между двумя кандидатами: нынешним врио главы региона, самовыдвиженцем Игорем Кобзевым и депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Щаповым.

27 августа, согласно опросу ВЦИОМ, целых 63% респондентов заявили о том, что собираются голосовать за врио. Щапову социологи прочили только 10% народной поддержки. Однако на этой неделе ситуация начала меняться. Щапов постепенно сокращает отставание: за него готовы отдать свой голос 16% опрошенных.

Эксперты ставят на Кобзева, хотя и не исключают, что у Щапова есть шанс.

Коммунисты отступают

В конце сентября 2015 года на этапе второго тура выборов Иркутской области победил Сергей Левченко от КПРФ. Он обошел действующего врио губернатора, кандидата от Единой России Сергея Ерощенко, набрав 56,39% голосов избирателей. Тогда он стал единственным коммунистом, победившим на выборах глав регионов.

Победа Левченко стала неожиданной для Кремля, чьим кандидатом от власти был единоросс Ерощенко. Губернатора ожидали трудные пять лет правления. Первые проблемы возникли летом 2016 года, когда новоиспеченному губернатору выписали предписание о том, что власти региона не принимают никаких мер по предотвращению незаконной вырубки лесов. Партия вступилась за «красного» губернатора, но медийная поддержка не смогла прервать черную полосу в карьере Левченко.

PRO эффективность. Какой губернатор эффективнее для Иркутской области? Единоросс Ерощенко или коммунист Левченко? Ответ однозначен - Левченко‼️ В бюджет федеральный идёт добавка от области идёт в 100 млрд. И в региональный добавилось тоже 100 млрд. Вот причина воя информшакалов pic.twitter.com/Uv7B3oPSyZ — Сергей Обухов (@SObuhov) October 25, 2019

В декабре 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой якобы принимал участие и губернатор Иркутской области. При этом пресс-служба Левченко утверждала, что охота была лицензирована. Авторы сюжета телеканала «Вести.Ru» утверждали, что губернатор-коммунист расстрелял спящего в берлоге медведя. Корреспондент подчеркнул, что убийство хищников на зимовке является уголовным преступлением.

В правительстве Иркутской области пояснили, что охота губернатора Левченко на медведя в ноябре 2016 года была лицензированной, а видео появилось в сети за неделю до выборов в Заксобраниеhttps://t.co/6wfEh7CiNr pic.twitter.com/JLMeEBok8d — РБК (@ru_rbc) September 6, 2018

В июле 2019 года Владимир Путин раскритиковал деятельность администрации области во главе с Сергеем Левченко в связи с последствиями масштабного паводка. В зоне бедствия оказались 109 населенных пунктов, где 11 тысяч жилых домов было подтоплено. Погибли 26 человек.

В декабре 2019 года президент Путин принял отставку Левченко, который ранее планировал выдвигаться на второй срок, и назначил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Варяг из Воронежа

После пятилетнего правления коммуниста временная власть перешла к Игорю Кобзеву. В прошлом выходец из Воронежа занимал пост заместителя министра по делам чрезвычайных ситуаций. В 1995 году участвовал в вооруженном конфликте на территории Чечни, в 1998 году организовывал гуманитарную помощь для Южной Осетии во время Грузино-южноосетинского конфликта. В 2014 году руководил операцией по приему беженцев из Украины на территории Воронежской области.

Кобзев отчитывает подрядчика за незавершённые работы по ремонту дороги pic.twitter.com/aHQ6VHL32Y — ЦЭАМЕРИКА (@dasistamerica) September 4, 2020

В мае 2020 года Кобзев официально сообщил, что принял решение участвовать в выборах главы региона. Помимо него на выборы пошли 17 претендентов, среди которых двое отказались от предвыборной гонки. Еще семь человек не предоставили подписи и документы в избирательную комиссию. Затем в августе свои кандидатуры с сентябрьских выборов сняли Григорий Вакуленко от партии «Гражданская платформа» и Максим Евдокимов от «Родины».

Два кандидата отказались от участия в выборах губернатора Иркутской области. Григорий Вакуленко и Максим Евдокимов написали заявления в избирательную комиссию, их регистрации аннулированы. Выборы главы региона пройдут с 11 по 13 сентября.https://t.co/e6EPVefUEh pic.twitter.com/YBbrmGxGwD — Сайт IRK.ru (@tvoyirkutsk) August 14, 2020

Депутат думы Иркутска Вакуленко в ходе пресс-конференции призвал своих избирателей «проголосовать за Кобзева». В интервью изданию «Коммерсант» иркутский координатор движения «Голос» Алексей Петров выразил мнение, что целью участия в ибирательной кампании Вакуленко и Евдокимова были средства избирательных фондов, а не снятие в пользу Кобзева. Политолог Александр Пожалов счел, что кандидаты «Родины» и «Гражданской платформы» вряд ли могли рассчитывать на победу.

В этом году, по мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, для победы кандидата от власти сложились более благоприятные условия, чем в 2015. Тогда разрыв между представителем КПРФ и ЕР был минимальный. Сегодня за Кобзева проголосовали бы 59% опрошенных.

Щапов — не Левченко

Основным соперником Игоря Кобзева, вероятно, станет коммунист, экс-сотрудник ФСБ Михаил Щапов. В 2000-х годах кандидат в губернаторы работал в управлении ФСБ по Иркутской области в сфере экономической безопасности и борьбы с коррупцией, руководил оперативным отделением. Участвовал в боевых действиях в Чечне. С 2010 года вышел на пенсию и занялся предпринимательской деятельностью. В сентябре 2016 года был избран в Госдуму РФ VII созыва от КПРФ, получив 34,45% голосов избирателей. Его ближайший соперник — единоросс Олег Каньков — набрал 30,4%.

Оценивая шансы кандидата вернуть Иркутскую область под управление КПРФ, Минченко в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что Щапов — не равноценная замена Левченко.

«Щапов очень относительный коммунист. Он член партии недавно. Это новое поколение, идеологически не зашоренное, которое живет в другой парадигме. Если Щапов выиграет эти выборы, что менее вероятно, чем победа Кобзева, то это не будет победой компартии, это скорее будет победой представителей региональной элиты, у которой есть свои интересы. И тем более не стал бы называть это реваншем команды Левченко. Потому что это очевидно разные команды, разные группы интересов», — считает политолог.

Эксперт обратил внимание на риторику Щапова. Вся его программа выстроена под национальные проекты президента РФ, считает Минченко.

Что с остальными?

На третьем месте в рейтинге кандидатов идет Лариса Егорова от «Справедливой России». Она одна из трех женщин, которые выдвигались на досрочные выборы губернатора Иркутской области. Теперь же — единственная, кто смогла пройти через муниципальный фильтр.

Депутат Лариса Егорова предложила привлечь Андрея Левченко к ответственности за призывы к майдану. Он требовал провести голосование по двум законопроектам о выборах мэра Иркутска. Егорова предложила рассмотреть вопрос на комиссии по этике.https://t.co/Lf1ySCtfM4 pic.twitter.com/s5CX4XTjIn — Сайт IRK.ru (@tvoyirkutsk) April 26, 2019

После Егоровой с 3% идет Геннадий Щадов от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Он — внук бывшего министра угольной промышленности СССР и сын бывшего руководителя крупнейшего угледобывающего предприятия Иркутской области «Востсибуголь». В избирательных кампаниях участвует впервые. Известно, что на одной из пресс-конференций он оговорился и назвал свою партию «Коммунистической партией справедливости и согласия».

Кандидат в губернаторы Приангарья Геннадий Щадов: «Не боюсь ни проиграть, ни выиграть» | https://t.co/zK6ECaAG0W — Teleinform News (@tinf_irk) July 1, 2020

Намерение возглавить Иркутскую область Щадов объяснил тем, что его отец и дед состояли в партии и не выходили из нее до последнего.

«Мне было приятно, что меня КПСС позвала в губернаторы», — заявил кандидат.

Замыкает пятерку кандидатов в губернаторы майор милиции, пенсионер МВД Андрей Духовников от ЛДПР. С 2017 — региональный координатор ЛДПР.

Изначально предполагалось, что на выборы в Иркутск пойдет Виктор Галицков, однако в июне стало известно, что ЛДПР выдвинет самого Духовникова. Как пояснил он сам, его кандидатуру согласовал глава партии Владимир Жириновский.