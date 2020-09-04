Страх перед боевиками вынудил Сарраджа восстановить Башагу в должности

Глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж восстановил в должности главу "МВД" ПНС Фатхи Башагу, испугавшись угроз со стороны подконтрольных ему боевиков. Об этом заявил глава Управления сил ЛНА Халид Махджуб.

Глава Управления сил Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб отметил, что подконтрольные Башаге вооруженные группировки оказывали давление на Файеза Сарраджа.

Глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж обращался за помощью к боевикам Башаги во время противостояний в Триполи. 30 августа вооруженные формирования из Мисураты прибыли на улицу Омара Мухтара и на площадь Мучеников в ливийской столице, где проходили протесты мирного населения, передает Федеральное агентство новостей.

Представители лояльных к Башаге батальонов должны были покинуть Мисурату в штатском. По мнению Халида Махджуба, Сарраджа шантажировал сам Фатхи Башага, который пригрозил раскрыть дела о коррупции.

Вероятно, главе ПНС есть что скрывать, так как он замешан во многих махинациях. После разглашения этих сведений немедленно последовала бы реакция не только ливийцев, но и мирового сообщества. Пришлось Сарраджу пойти на попятную и восстановить Башагу в должности. Расследование дела о преступлениях Башаги отложено по тем же причинам. Тем более, что следствием должны были заняться подопечные "министра", которые вряд ли разгласили бы сведения, порочащие руководителя.