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14:18   4 Сентября 2020
Политика

Мэр Москвы сообщил Путину, что вакцинировался от коронавируса

Мэр Москвы сообщил Путину, что вакцинировался от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава российской столицы рассказал в ходе рабочей встречи с главой государства.

Согласно его словам московского мэра, он нормально чувствует себя после прививки. Собянин заявил, что сделал ее, чтобы придать тонус своим коллегам и лично быть уверенным в том, что в текущей ситуации с пандемией коронавируса у России появилась действительно хорошая вакцина отечественного происхождения.

"Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова", — подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что в настоящее время ожидает окончательных решений от Института Гамалеи и передачи вакцины. Исследования предположительно начнутся со следующей недели.

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Автор: Василий Пименов
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