Ульяновский автозавод запатентовал три новых двигателя

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает издание «За Рулем», отмечая, что новые двигатели были разработаны специально для модернизированного внедорожника УАЗ Патриот, который еще называют «Русским Прадо».

Из трех запатентованных моделей, один двигатель – это атмосферный агрегат, объем которого равен 2,5 литрам, а еще два – это турбированные моторы объемом по 2,3 литра.

«Характеристики атмосферного двигателя таковы: мощность 145 лошадиных сил и крутящий момент 240 Н., — сообщает издание. — Первый турбированный мотор выдает 150 лошадиных сил и 330 Нм, а второй, имеющий систему изменения фаз газораспределения VVT, — 170 лошадиных сил и 350 Нм».

При этом отмечается, что у турбированных моторов за счет меньшего хода поршня снижены степень сжатия и рабочий объем.

В разработке этих трех модификаций принимала участие немецкая компания FEV Motorentechnik.

«Напомним, в гамме у УАЗа уже есть один двигатель мощностью 150 лошадиных сил — это атмосферный 2,7-литровый ZMZ Pro, разработанный на базе того же ЗМЗ-409», — уточняет издание.

При этом отмечается, что, если модернизированный внедорожник УАЗ Патриот пойдет в серийное производство, а это, согласно изначальному плану, должно произойти уже в 2020 году, у отечественного производителя появится первый 170-сильный бензиновый двигатель. Правда изначально разработчики говорили, что мощность этой модификации составит 180 лошадиных сил. Кроме того, остается вероятность того, что на «Русский Прадо» будет установлен дизельный двигатель от Ford Transit.