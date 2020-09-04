Верховной раде и правительству не доверяют более 70% украинцев

Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Кучерива опросил жителей страны, чтобы узнать отношение граждан к действующей власти. Деньги на опрос выделили в рамках программы Matra посольства Нидерландов.

Согласно результатам опроса, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не доверяют 49% респондентов, Верховной раде — 75%, правительству — 72%, чиновникам — 78%. Политическим партиям не доверяют 71% украинцев, а профсоюзам — около 50%.

Среди опрошенных наблюдается высокий уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), к Верховному суду (69%), к местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% респондентов, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) — 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре — 70,5%, Антикоррупционному суду — 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (Назка) — 70%.

Среди правоохранительных структур Украины несколько реже высказывалось недоверие к полиции и к Службе безопасности, хотя недоверие все равно преобладает над доверием. Так, национальной полиции не доверяют 58% респондентов, а доверяют — 33%, патрульной полиции 54% и 35% соответственно, а СБУ 56% и 31%.

То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат, свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами и украинцами, считают исследователи общественного мнения. Поэтому жители страны негативно оценили деятельность власти.

По их словам, если политический сезон «осень 2019 — весна 2020» начинался на Украине со стремительного роста доверия к органам власти, то вхождение в сезон «осень 2020 — весна 2021» происходит на фоне падения доверия к властным институтам.

Исследование проводили с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опросили 2022 украинцев в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.