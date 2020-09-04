Специалисты объяснили, насколько безопасна поздняя беременность

Женщины все чаще предпочитают беременеть в позднем возрасте. За 2019 год пять россиянок старше 64 лет родили своих первенцев. Специалисты объяснили, насколько безопасна такая поздняя беременность.

Раньше женщина считалась старородящей в глазах общества по достижении 30-31 года, однако сейчас период для материнства значительно сдвинулся. Россиянки готовы на риски, поэтому согласны заводить детей все позже. Медики не выказывают особых возражений против родов в пожилом возрасте, однако рекомендуют роженицам следовать всем советам врачей, а также призывают пройти обследования для выявления показателей здоровья.

Для позднего материнства существуют свои противопоказания. Так, женщинам, решившим отложить беременность, стоит помнить о менопаузе, после наступления которой она не сможет забеременеть, сообщает NEWS.RU. К тому же с годами снижается количество яйцеклеток в женском организме, которые не подлежат восстановлению.