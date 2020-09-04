Экономист Мильчакова: Китай не поможет Литве с заменой российского транзита

Страны Балтии, безоговорочно поддерживающие Запад и поддержавшие белорусские протесты, невольно сыграли на руку России, так как теперь Минск собирается переправить свои грузы через порты России.

Результатом этой неосмотрительной политики может стать полная потеря Литвой и ее соседями белорусского транзита, что объективно превратит их в тупик.

Об этом в пятницу, 4 сентября пишет издание Baltnews, отмечая, что белорусский «майдан» пока не удается, и все, кто его поддерживал, оказались в «опале», которая может затянуться и нанести достаточно большой вред.

Например, отмечает издание, переориентация белорусских грузов из портов Прибалтийских стран в порты России, может запустить процесс, полностью отсекающий Прибалтику от идущих с востока на запад крупнейших транспортных магистралей, то есть речь уже будет идти не только о российском сырье и товарах, а о том, что страны Балтии из транзитных стран превратятся в тупик.

Тем более, отмечает издание, что власти Литвы, после слов Лукашенко о возможности перенаправления белорусских грузов в российскую Усть-Лугу, никак не попытались урегулировать конфликт, отозвать введенные ранее в отношении Минска санкции, или хотя бы пересмотреть условия сотрудничества с Белоруссией, сделав их более выгодными.

Напротив, глава литовского Министерства экономики и инноваций Римантас Синкявичюс пригрозил Минску, что, если тот действительно официально откажется направлять свои грузы на Запад через порт Клайпеды, Евросоюз может ответить на это новым пакетом санкций.

Также воинственно воспринял угрозы Белоруссии и литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, который, вместо того, чтобы попытаться смягчить ситуацию, начал выяснять кому будет больнее от перенаправления белорусского транзита.

Сложившуюся ситуацию в беседе с Baltnews прокомментировала замглавы Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, теоретически, Литва могла бы найти замену белорусскому грузопотоку, но наиболее очевидной альтернативой является Россия, которая и сама уже, исходя из политической и экономической ситуации, последовательно отказывается направлять свои грузы на Запад через порты стран Балтии.

Также эксперт напомнила, что Китай ранее рассматривал порты Литвы и Латвии как часть своего амбициозного логистического проекта «Шелковый путь», однако реализация этого проекта пока буксует.

«И самое главное, что Китай ранее, еще до известных политических событий в Белоруссии и на Украине, рассматривал порты прибалтийских стран как связующее звено между Востоком и Западом, а не как фактор, разъединяющий страны и целые географические регионы», — подчеркнула Мильчакова.

Для Китая, отметила она, чрезвычайно важно, чтобы в странах, через который пройдет «Шелковый путь» была стабильная и спокойная обстановка.

«А с августа 2020 года порты Литвы и Латвии уже перестали быть в прямом смысле тихой гаванью для международной торговли, так как политика оказалась главнее интересов бизнеса», — заключила эксперт.

Напомним, ранее Латвия, Литва и Эстония, заявили, что не признают легитимными прошедшие в Белоруссии 9 августа текущего года президентские выборы, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Не ограничившись не признанием результатов выборов в соседней стране, три прибалтийские государства введи против белорусского президента и 30 высокопоставленных чиновников экономические и политические санкции, а также заявили, что намерены отказываться от закупки у Белоруссии электроэнергии.

В ответ белорусский лидер заявил, что Минск ответит встречными мерами, и для начала перенаправит грузопоток из Белоруссии из порта Клайпеды в российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.