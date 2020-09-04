Названа оптимальная единая валюта для России и Белоруссии

В ближайшее время Россия и Белоруссия могут запустить единую валюту на территории союзного государства. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Калашников добавил, что подобное решение может потребовать кардинальных изменений, в том числе и основных положений конституции обеих стран.

«Хотя по единой валюте — вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и в том числе по созданию эмиссионного центра. Это можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Белоруссия на это, мне кажется, более согласна», — рассказал Калашников.

Руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что экономикам обеих стран единая валюта пойдет на благо. Условия для ее создания есть.

«Еще месяц назад это было просто никак невозможно. Причина состояла в том, что этот механизм введения валюты блокировался белорусскими властями. Они рассматривали это как определенную игру в интеграцию, в то время как никакой интеграции они проводить не собирались. Сейчас, когда жареный петух под бело-красно-белым флагом уже достаточно хорошо клюнул белорусскую бюрократию в мягкие части ее экономической сознательности, мы можем говорить о том, что необходимые предпосылки для введения такой валюты есть», — считает эксперт.

Основой для новой валюты, по мнению собеседника ПС, станет российский рубль, который используется более активно. Если белорусы делают сбережения только в долларах, то в России наряду с иностранной валютой не забывают и про национальную.

«У нас недвижимость не измеряется в долларах. Это говорит о том, в какой несравнимо большей мере финансовая реальность России здоровее. Простейшим механизмом было бы просто оставить российский рубль и использовать его в качестве валюты, изменив на новых купюрах текст. Текст, который бы сообщал, что это не только российская банкнота, денежный знак, но и то, что он несет особый смысл», — полагает Колташов.

Экономист также объяснил, что единый денежный знак может принести пользу обеим державам. Для Белоруссии нововведение станет «целительным переходом» для собственной денежной системы, которая обзаведется устойчивой валютой. Эксперт обратил внимание, что Александр Лукашенко во время последней деноминации национальной валюты в 2016 году попытался скрыть историю «бесконечных девальвационных обвалов».

«И поэтому дизайн белорусских денег был скопирован с дизайна евро. Вы можете догадаться, какой смысл вкладывала администрация Александра Григорьевича в эти денежные знаки. Но маневр не удался», — считает эксперт.

Эксперт не исключил, что колебания будут ожидать и единую валюту. Однако эти изменения не будут столь негативно отражаться на экономике страны. Для России экономическая интеграция с соседним государством будет означать расширение зоны обращения национального денежного знака и выход из эпохи нестабильности.

«В условиях, когда обе экономики пережили довольно тяжелый период девальвации последние 12 лет, это позволит закрыть историю глобального кризиса. Тем более, что мы уже потихоньку их этой эпохи начинаем выходить. Она была очень долгой, такие кризисы бывают каждые 25-30 лет, продолжаются десятилетия. Понятно, что ничего еще не закончилось, но в денежной сфере пора производить изменения по итогам лет глобальной нестабильности», — подытожил собеседник.

Депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), член комитета по делам СНГ Артем Туров с мнением Колташова согласился. Как он отметил в комментарии ПС, единая валюта позволит усилить интеграционные процессы с союзным государством.

«Договор о создании союзного государства предполагает интеграцию практически во всех сферах: экономической, политической, гуманитарной, военной. Он также предусматривает создание единой валют. То, что заявил Леонид Иванович [Калашников] — это его предположение, его взгляд. Насколько мне известно, на вчерашней встрече при посещении премьер-министром России [Михаилом Мишустиным] Белоруссии этот вопрос не обсуждался. Я могу сказать, что это будет достаточно интересный и важный проект», — рассказал депутат.

Двусторонний договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией был подписан 21 февраля 1995 года в Минске. Документ предусматривал создание условий для формирования единого экономического пространства, координации финансовой, таможенной политики, открытость границ и ликвидацию пограничного контроля. Через год был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. В декабре 2018 года президенты двух держав Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции.