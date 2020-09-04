Карпов выступил против решения разделить «золото» между Россией и Индией

Международную шахматную федерацию (FIDE) и ее президента Аркадия Дворковича раскритиковали за решение присудить победу во Всемирной шахматной Олимпиаде Индии и России. Об этом пишет The Guardian.

Сборная России по итогам двух матчей в финале олимпиады обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Однако во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Нихал Сарин и 14-летняя Дивья Дешмух не смогли сделать ходы и получили технические поражения от Андрея Есипенко и Полины Шуваловой соответственно.

Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Дворкович поддержал ее и присудил золото обеим командам. Такое решение было принято после обсуждения с капитаном Александром Мотылевым, пишет британское издание. При этом российские игроки, с которыми не посоветовались, потребовали тай-брейк. Это партия на одной доске, где белые получают пять минут времени против четырех минут у черных. В случае ничейного исхода такой партии победителем признается игравший черными.

Успешный иск индусов в соперничестве с россиянами контрастировал с неудачной апелляцией сборной Армении. Один из ее игроков был отключен от сервера во время четвертьфинального матча против Индии, в результате чего не смог сделать ход. Однако в тот раз FIDE протест не приняла, и Армения снялась с соревнований в знак протеста.

Решение присудить золото обоим командам жестко раскритиковал 24-летний член сборной России Даниил Дубов:

«Любое важное спортивное событие без победителя — это провал. Мы думали, что золото может быть только одно. Никто даже не спросил нас. Мы не случайная команда, и это не тот путь, которым мы хотим победить», — цитирует его The Guardian.

Другая участница состязаний, шахматистка Александра Костенюк также выразила несогласие с решением FIDE.

«Я считаю, что игра должна идти по одинаковым для всех правилам. Если ситуация в матчах Армения - Индия и Индия - Россия была одинаковой, должно было быть принято одинаковое решение. Если - разной, финальный матч должен был быть переигран или переведен на тай-брейк», — написала девушка в соцсетях.

Сам Дворкович утверждает, что отключение в ситуации со сборной Арменией было локальной ошибкой сети, а индийское — глобальной проблемой на серверах. Тем не менее, армянские шахматисты лишились шанса побороться за золото.

Онлайн-турниры по шахматам требуют серьезной доработки, считает депутат Госдумы РФ, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В беседе с «Политикой Сегодня» шахматист счел сомнительным решение присудить золото обоим командам. По его мнению, победа должна была достаться России.

«Что-то там нечистое случилось. Странные результаты. Индусы неплохо играли, но наши ребята играли лучше, и это замечательно. Другое дело, что онлайн-соревнования требуют серьезной доработки. Есть серьезное технические, а может даже научные проблемы, и их нужно решить», — сказал Карпов.

Самое масштабное в истории шахмат интернет-событие прошло на крупнейшей платформе Chess.com . В олимпиаде участвовали команды из 163 стран мира. Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме возникла из-за пандемии. Изначально FIDE планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, а первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации — в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.

В составе сборной России выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.