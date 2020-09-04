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12:17   4 Сентября 2020
Политика

Песков назвал условия для начала следствия по инциденту с Навальным

Песков назвал условия для начала следствия по инциденту с Навальным

Впавший в кому 20 августа Алексей Навальный ныне находится на лечении в Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следствие по инциденту с блогером начнется, если в его организме будет найдено отравляющее вещество.

Заявления германских официальных лиц об отравлении блогера Алексея Навального не подтверждены фактами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следствие по инциденту с Навальным начнется сразу, как только в его организме будет найдено отравляющее вещество. Такое заявление Песков впервые сделал 20 августа, сразу после новости о госпитализации Навального, о чем сообщил ТАСС, а после несколько раз его повторил.

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Автор: Яна Либерман
#песков #расследование #навальный

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