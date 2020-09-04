Песков рассказал, что спецслужбы РФ анализируют данные Минска о Навальном

Спецслужбы РФ анализируют переданные Белоруссии данные о том, что заявления Германии о якобы отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков полагает, что ФСБ наверняка доложит о полученных выводах президенту РФ Владимиру Путину.

Он обозначил, что информация белорусской разведки по делу Навального уже передана Федеральной службе безопасности.