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12:09   4 Сентября 2020
Политика

Песков рассказал, что спецслужбы РФ анализируют данные Минска о Навальном

Песков рассказал, что спецслужбы РФ анализируют данные Минска о Навальном

Спецслужбы РФ анализируют переданные Белоруссии данные о том, что заявления Германии о якобы отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков полагает, что ФСБ наверняка доложит о полученных выводах президенту РФ Владимиру Путину.

Он обозначил, что информация белорусской разведки по делу Навального уже передана Федеральной службе безопасности.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #песков #минск #белоруссия #навальный

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