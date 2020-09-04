Россия готовит серию «всевидящих» корветов проекта 20380
«Всевидящие» многоцелевые корветы встанут на защиту Дальневосточных рубежей России, Министерство обороны России заключило договор на строительство около десяти этих крупных боевых кораблей, которых пока в ВМФ РФ насчитывается шесть штук.
Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает газета «Известия», отмечая, что пока подробности заключенного контракта на строительство новых корветов проекта 20380 не разглашаются, но журналистам издания удалось получить информацию о нем.
В частности, стало известно, что на все новые корветы будут установлены уникальные радиолокационные системы (РЛС) «Заслон» сверхдальнего действия, которые позволяют обнаруживать малозаметные морские и воздушные объекты находящиеся в сотнях километров от них. При этом, как отмечается, корветы проекта 20380, благодаря этим РЛС смогут, не дожидаясь целеуказания с воздуха, самостоятельно находить вражеские объекты и уничтожать их.
«Все запланированные к постройке корветы новой серии получат интегрированные радиолокационные комплексы «Заслон». Они способны эффективно обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 километров, а более простые цели — не менее чем за 300 километров», — рассказал «Известиям» источники в Минобороны и ОПК.
По словам специалистов, антенный блок РЛС «Заслон», который внешне похож на многогранную пирамиду, закрепляется в основании мачты. За каждой гранью блока находятся стационарные приемо-передающие устройства, отслеживающие перемещение разных объектов и передающие информацию операторам, на экраны которых выводится точная, непрерываемая картинка, отображающая в режиме реального времени наземную, надводную и воздушную обстановку.
Как рассказал изданию адмирал Валентин Селиванов – бывший начальник главного штаба ВМФ РФ – обычные радиолокационные станции могут видеть морские цели лишь до горизонта, но в России еще несколько десятков лет назад были изобретены загоризонтные радиолокаторы, сигнал которых способен огибать изгиб земной поверхности, «заглядывать за горизонт», и возвращаться с информацией об обнаруженных целях.
«Если дошли уже до того, что создали загоризонтную станцию, которую можно устанавливать на корабли, то это очень хорошо. Корветы вооружают крылатыми ракетами, а у них дальность стрельбы намного превышает расстояние до горизонта, — сообщил Селиванов. — Благодаря новому РЛК корветы смогут самостоятельно обнаруживать противника, не дожидаясь никакого целеуказания».
Кроме того, по информации издания, уже известно что новые крупные боевые корабли проекта 20380 будут переданы группировке Военно-морского флота России в Тихом океане для ее усиления, принципиальное решение на этот счет уже принято в военном ведомстве.