Посол РФ в Берлине отвергает причастность России к ситуации с Навальным

Заявления властей ФРГ о каком-либо отношении официальных органов России к состоянию здоровья Алексея Навального не имеют никаких оснований и попросту неуместны. Так считает посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Беседа российского посла в ФРГ Сергея Нечаева в МИД ФРГ по поводу ситуации с Навальным состоялась 2 сентября. Представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт, как сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные лаборатории Бундесвера заявил, что блогер был отравлен "Новичком". Российский посол призвал немецкую сторону не политизировать болезнь Навального и сообщил, что Российские власти уже начали проведение всех необходимых проверок.