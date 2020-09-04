"Готов поклясться всем": Трамп отверг оскорбление военнослужащих США

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он назвал неудачниками погибших во время Первой мировой войны американских солдат. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

Речь идет о статье The Atlantic, в которой сказано, что лидер Соединенных Штатов в 2018 году отказался в дождливую погоду отправиться на кладбище под Парижем, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военные, так как якобы боялся испортить прическу. Согласно версии журнала, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками".

Глава Белого дома назвал авторов статьи лжецами. Он также отметил, что очень уважает павших на поле боя военных.

Ранее телеканал "360" сообщал, что врач Трампа опроверг слухи о проблемах с сердцем у президента США.