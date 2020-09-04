Оперативники ФСБ пресекли вооруженные нападения террористов

Сотрудники ФСБ провели задержания в ряде российских регионов, в ходе мероприятий задержаны 13 человек, планировавших массовые атаки.

Задержанные планировали массовые убийства при помощи холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых и зажигательных веществ. Помимо этого, террористы также принуждали пользователей интернета совершать подобные поступки. Известно, что 11 злоумышленников состояли в закрытом сообществе одной из соцсетей.

Во время обысков были изъяты дневники и инструкции по изготовлению взрывчатки, самодельные взрывные устройства, а также холодное, травматическое и охотничье оружие.