«Жесткий закон» Чубайса об углеродном налоге обернется убытками для России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал резонансным призыв главы «Роснано» Анатолия Чубайса сформировать «нормальный жесткий» законопроект, предполагающий взимание платы за выбросы парниковых газов.

«Это очень неоднозначное решение. Я бы даже сказал, что у российских властей на самом деле даже нет четкого плана как действовать. И это, кстати, дает возможность Чубайсу такие делать заявления достаточно резонансные. Напомню, что Россия подписала Парижское соглашение даже без ратификации парламентом, а это очень неоднозначный договор», — сказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

РФ активизировала разработку законопроекта о регулировании выбросов CO₂ после того, как присоединилась к Парижскому климатическому соглашению осенью 2019 года, а также после решения Евросоюза ввести трансграничный налог для товаров с высоким углеродным следом.

Однако российский бизнес, в частности промышленники, возражали против документа и подписания соглашения по климату, напомнил Митрахович. Участники рынка понимали, что рано или поздно соглашение приведет к необходимости ввести плату либо за выбросы парниковых газов, например, при производстве товара, либо за углеродный след.

«Условно говоря, произвели, не обязательно даже нефть, газ или уголь, а металлургический товар, но при производстве этого металлургического товара были использованы природные ископаемые, в том числе необходимые для производства энергии. Значит, у металлургического изделия возникает углеродный след. Теоретически, если Парижское соглашение будет в дальнейшем реализовано, то надо будет платить дополнительно», — разъяснил эксперт.

Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий — платить налог внутри РФ или при поставках на другие рынки, считает Митрахович. По его словам, России, как крупному экспортеру углеводородов, в том числе и металлов, нужно было адаптировать Парижское климатическое соглашение или убедить европейских партнеров смягчить условия.

«Интересно, Путин, как мне кажется, лично не является сторонником линии на то, чтобы глобально ограничить выбросы углекислого газа. Я думаю, Путину ближе другие вещи в сфере экологии: например, переработка мусора, но Путин все равно дал команду подписывать Парижское соглашение. Нужно все-таки адаптироваться и ждать того, что так или иначе придется с нашими партнерами обсуждать эти углеродные выбросы», — добавил эксперт.

Месяц назад Евросоюз объявил, что введет трансграничные углеродные налоги. Например, российские товары, которые поступают в ЕС, обложат дополнительным налогом. Россия, по мнению Митраховича, может потерять миллиарды долларов.

«Чубайс и его сторонники, поддерживающие введение налога, ухудшат конкурентоспособность компаний. Есть люди, которые за это выступают, это и Олег Дерипаска (основатель одного из ведущих производителей алюминия "Русал" - прим. ред.) является сторонником этого налога, потому что он считает, что если его алюминиевые компании используют гидроэнергию, алюминий будет чище, чем у китайцев, которые используют энергию угля», — объяснил эксперт.

Правительство РФ разрабатывало закон о выбросах около пяти лет, но документ до сих пор не утвердили, заметил Митрахович. Министерство экономического развития сначала прописало механизмы отчета по выбросам, а также планировало вставить углеродный налог.

Однако после обсуждений, учитывая позицию Российского союза промышленников и предпринимателей, налог на выбросы убрали из законопроекта.

«Если мы введем такой налог внутри страны, нет гарантий, что все равно нас избавят от необходимости платить трансграничный налог при поставках нашей продукции, не только углеводородной, а в принципе любой, в Европейский союз. Посмотрим, что в итоге скажет высшее наше руководство», — подытожил Митрахович.

Позицию главы правления «Роснано» Анатолия Чубайса разделили практически все участники круглого стола «Деловой России» об углеродном регулировании, в том числе советник президента, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев и директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.