Опубликовано видео со сбитым ПВО Тайваня китайским истребителем

Власти Тайваня сообщили о сбитом китайском истребителе Су-35. Якобы самолет вторгся в воздушное пространство Тайваня, где попал в поле зрения системы ПВО. Пилот успел катапультироваться и был взят в плен. В Сети появилось видео с места событий.

Риск серьезной эскалации очень велик. Обострение ситуации неизбежно, если информация о сбитом китайском истребителе подтвердится. Однако есть мнение, что публикации о Су-35 являются дезинформацией со стороны Индии, самолет же на самом деле мог разбиться на территории материкового Китая.