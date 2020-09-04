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11:05   4 Сентября 2020
Армия

Опубликовано видео со сбитым ПВО Тайваня китайским истребителем

Опубликовано видео со сбитым ПВО Тайваня китайским истребителем

Власти Тайваня сообщили о сбитом китайском истребителе Су-35. Якобы самолет вторгся в воздушное пространство Тайваня, где попал в поле зрения системы ПВО. Пилот успел катапультироваться и был взят в плен. В Сети появилось видео с места событий.

Риск серьезной эскалации очень велик. Обострение ситуации неизбежно, если информация о сбитом китайском истребителе подтвердится. Однако есть мнение, что публикации о Су-35 являются дезинформацией со стороны Индии, самолет же на самом деле мог разбиться на территории материкового Китая.

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Автор: Ирина Большунова
#китай #тайвань #индия #су-35

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