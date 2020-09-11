Плюшевые медведи и деловые костюмы. Что скрывается за дверью розыска багажа

«Пассажиров, прилетевших рейсом 2112 Анапа-Москва, приглашают к ленте С2 для выдачи багажа», — называет все новые и новые города и цифры женский голос, от которого становится тепло на душе любого путешественника.

Тем не менее стоять у бессердечного механизма, выплевывающего чемоданы, плечом к плечу с незнакомцами — не самая приятная постполетная процедура. К тому же максимально сосредоточенное ожидание не всегда заканчивается встречей с любимым саквояжем. Лента сделает еще несколько кругов, когда вы поймете, что вас с багажом вероломно разделили. Первое прикосновение к ручке родного чемодана может произойти через полчаса, сутки или три недели. После 21 дня ваши вещи будут считаться навсегда утерянными.

«Сволочи! Эти сволочи его потеряли», — кричит молодая мама с ребенком на руках своему супругу.

Нервы в таких случаях, действительно, на пределе. Сперва сотрудники аэровокзала предложат вам подождать свою «потеряшку» у стойки с надписью «негабаритный багаж»: туда уже после чемоданной карусели на ленте приносят коляски, сумки с пометкой «особо хрупкое» и разное слишком длинное, слишком широкое, слишком тяжелое. А ваше дорогое с сувенирами для близких и, разумеется, очень нужной в ближайшие дни одеждой все ещё не доставляют. Тогда спокойные, как удавы, «сволочи», привыкшие к ежедневным истерикам, совершают несколько звонков и подают бланк для заполнения. С этой бумагой и вашим посадочным талоном можно будет просить компенсацию, если в течение ближайшего месяца вам не позвонят с приятными новостями из непримечательного кабинета, который зовется «Розыском багажа».

Уверяю, если бы не потеря, вы бы никогда не обратили внимание на эту блеклую на фоне информационных киосков дверь в углу. За ней помимо офисных столов с успокаивающими кого-то по телефону людьми склад найденных чемоданов. Над ними сидит огромный плюшевый мишка. За игрушечным бедолагой хозяйка не возвращается больше месяца. Видимо, Москва была для неё городом пересадки, а почтой или курьерскими службами, к несчастью многих, вещи почти никогда не возвращают. Причина проста: аэропорт винит в случившемся авиакомпанию, авиакомпания — аэропорт. А откладывать дела, чтобы внепланово посетить воздушную гавань с найденным багажом, предстоит вам.

К слову, если с пассажиром произошла подобная история, он может считать себя избранным. Ведь за год меньше, чем полпроцента, людей не дожидаются своих сумок на ленте и пишут заявление о неприбытии багажа. В московском аэропорту Внуково это 6440 человек из 24 миллионов за 2019 год. Розыск пропажи не приводит к удовлетворительным результатам всего в четырех процентах случаев. Остальные встречаются со своим любимым туристическим спутником уже в течение первых двух дней. Редко позже.

Правда, иногда багаж нужен прямо сейчас. И его отсутствие наносит сильный моральный ущерб владельцу. Так произошло с жителем Подмосковья Алексеем Романовым в минувшем августе.

В чемодане у пассажира был деловой костюм, в котором ему предстояло выступать с презентацией перед руководителями компании «Лукойл». И хотя необходимая одежда прилетела в аэропорт Самары через четыре часа после ее хозяина, курьер доставил пропажу только на следующий день. И это несмотря на «серебряный» статус Алексея в программе лояльности авиаперевозчика.

«Это, конечно, надо было видеть: все присутствующие в костюмах и галстуках, стоят по струночке, и тут я — сижу за АРМом нашей системы в черной робе, — рассказывает Алексей Романов. — Никаких извинений от авиакомпании S7 не последовало, так же, как и ответов на мое сообщение в Мордокниге [Facebook — прим.ред]».

S7 - позорники! Сегодня потеряли мой багаж с рейса DME-KUF, при этом меня сильно смутило то, что при оформлении... Опубликовано Alexey S. Romanov Среда, 19 августа 2020 г.

По словам мужчины, с утерей багажа он столкнулся впервые. При этом Алексей считает себя пассажиром со стажем, ведь в год совершает до 45 полетов. Уже во время следующей командировки жителя Подмосковья бесплатно пересадили в бизнес-класс — постоянный посетитель аэропортов посчитал, что это компенсация за причиненный моральный ущерб.

К слову, несмотря на некоторое смущение, докладчик в робе, по собственному признанию, выступил «на ура». А в разговоре с «Политикой Сегодня» вспомнил пословицу про встречу по одежке, а проводы по уму. Кто знает, возможно, руководство расценило вид Алексея как социальное высказывание.

Но не все истории заканчиваются так благополучно. Если долгожданное свидание с чемоданом всё же не состоялось в течение 21 дня, то сумма возмещения будет зависеть от того, была ли объявлена пассажиром ценность багажа или нет. Если да — ждите полную компенсацию. Если нет — готовьтесь расстраиваться. Килограмм вашего багажа стоит не больше 600 рублей, даже если вы везли там технику, раритет и ювелирные украшения.

За утрату или повреждение инвалидных колясок перевозчик несет ответственность в размере стоимости этих средств. А за потерю ручной клади при внутренних перевозках авиакомпания может заплатить «пострадавшему» не больше 11 000 рублей.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты рекомендуют не «набивать» чемодан слишком сильно, использовать полиэтиленовую пленку, брать документы, гаджеты и прочие ценности в ручную кладь. Также опытные путешественники советуют не игнорировать ярлыки с контактной информацией и внимательно заполнять их перед полетом.

У авиакомпаний есть много систем трекинга багажа пассажиров, но, как показывает практика, все-таки наличие ярлыка с телефоном настоящего владельца — самый эффективный способ получить свой потерянный чемодан обратно (особенно если его по ошибке забрал другой человек). Да, и не забудьте снять бирки, которые остались на чемодане от предыдущих полетов.

Кроме того, чем ближе к концу регистрации вы появитесь у стойки, тем выше шанс, что ваш багаж поедет к самолету отдельно. В таком случае велика вероятность потерять свои вещи, так что старайтесь приезжать вовремя.

И самое главное — не выбрасывайте посадочный талон с корешком багажной квитанции до тех пор, пока не получите свой чемодан и не выйдете из аэропорта. Трекинговые системы авиакомпаний в считанные секунды установят нахождение багажа в случае его потери, но для этого нужен штрих-код с вашего талона.