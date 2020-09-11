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10:26   11 Сентября 2020
Общество

Плюшевые медведи и деловые костюмы. Что скрывается за дверью розыска багажа

Плюшевые медведи и деловые костюмы. Что скрывается за дверью розыска багажа

«Пассажиров, прилетевших рейсом 2112 Анапа-Москва, приглашают к ленте С2 для выдачи багажа», — называет все новые и новые города и цифры женский голос, от которого становится тепло на душе любого путешественника.

Тем не менее стоять у бессердечного механизма, выплевывающего чемоданы, плечом к плечу с незнакомцами — не самая приятная постполетная процедура. К тому же максимально сосредоточенное ожидание не всегда заканчивается встречей с любимым саквояжем. Лента сделает еще несколько кругов, когда вы поймете, что вас с багажом вероломно разделили. Первое прикосновение к ручке родного чемодана может произойти через полчаса, сутки или три недели. После 21 дня ваши вещи будут считаться навсегда утерянными.

«Сволочи! Эти сволочи его потеряли», — кричит молодая мама с ребенком на руках своему супругу.

Нервы в таких случаях, действительно, на пределе. Сперва сотрудники аэровокзала предложат вам подождать свою «потеряшку» у стойки с надписью «негабаритный багаж»: туда уже после чемоданной карусели на ленте приносят коляски, сумки с пометкой «особо хрупкое» и разное слишком длинное, слишком широкое, слишком тяжелое. А ваше дорогое с сувенирами для близких и, разумеется, очень нужной в ближайшие дни одеждой все ещё не доставляют. Тогда спокойные, как удавы, «сволочи», привыкшие к ежедневным истерикам, совершают несколько звонков и подают бланк для заполнения. С этой бумагой и вашим посадочным талоном можно будет просить компенсацию, если в течение ближайшего месяца вам не позвонят с приятными новостями из непримечательного кабинета, который зовется «Розыском багажа».

Плюшевые медведи и деловые костюмы — что скрывается за дверью розыска багажа

Уверяю, если бы не потеря, вы бы никогда не обратили внимание на эту блеклую на фоне информационных киосков дверь в углу. За ней помимо офисных столов с успокаивающими кого-то по телефону людьми склад найденных чемоданов. Над ними сидит огромный плюшевый мишка. За игрушечным бедолагой хозяйка не возвращается больше месяца. Видимо, Москва была для неё городом пересадки, а почтой или курьерскими службами, к несчастью многих, вещи почти никогда не возвращают. Причина проста: аэропорт винит в случившемся авиакомпанию, авиакомпания — аэропорт. А откладывать дела, чтобы внепланово посетить воздушную гавань с найденным багажом, предстоит вам.

К слову, если с пассажиром произошла подобная история, он может считать себя избранным. Ведь за год меньше, чем полпроцента, людей не дожидаются своих сумок на ленте и пишут заявление о неприбытии багажа. В московском аэропорту Внуково это 6440 человек из 24 миллионов за 2019 год. Розыск пропажи не приводит к удовлетворительным результатам всего в четырех процентах случаев. Остальные встречаются со своим любимым туристическим спутником уже в течение первых двух дней. Редко позже.

Правда, иногда багаж нужен прямо сейчас. И его отсутствие наносит сильный моральный ущерб владельцу. Так произошло с жителем Подмосковья Алексеем Романовым в минувшем августе.

В чемодане у пассажира был деловой костюм, в котором ему предстояло выступать с презентацией перед руководителями компании «Лукойл». И хотя необходимая одежда прилетела в аэропорт Самары через четыре часа после ее хозяина, курьер доставил пропажу только на следующий день. И это несмотря на «серебряный» статус Алексея в программе лояльности авиаперевозчика. 

«Это, конечно, надо было видеть: все присутствующие в костюмах и галстуках, стоят по струночке, и тут я — сижу за АРМом нашей системы в черной робе, — рассказывает Алексей Романов. — Никаких извинений от авиакомпании S7 не последовало, так же, как и ответов на мое сообщение в Мордокниге [Facebook — прим.ред]».

S7 - позорники! Сегодня потеряли мой багаж с рейса DME-KUF, при этом меня сильно смутило то, что при оформлении...

Опубликовано Alexey S. Romanov Среда, 19 августа 2020 г.

По словам мужчины, с утерей багажа он столкнулся впервые. При этом Алексей считает себя пассажиром со стажем, ведь в год совершает до 45 полетов. Уже во время следующей командировки жителя Подмосковья бесплатно пересадили в бизнес-класс — постоянный посетитель аэропортов посчитал, что это компенсация за причиненный моральный ущерб.

К слову, несмотря на некоторое смущение, докладчик в робе, по собственному признанию, выступил «на ура». А в разговоре с «Политикой Сегодня» вспомнил пословицу про встречу по одежке, а проводы по уму. Кто знает, возможно, руководство расценило вид Алексея как социальное высказывание.  

Но не все истории заканчиваются так благополучно. Если долгожданное свидание с чемоданом всё же не состоялось в течение 21 дня, то сумма возмещения будет зависеть от того, была ли объявлена пассажиром ценность багажа или нет. Если да — ждите полную компенсацию. Если нет — готовьтесь расстраиваться. Килограмм вашего багажа стоит не больше 600 рублей, даже если вы везли там технику, раритет и ювелирные украшения.

За утрату или повреждение инвалидных колясок перевозчик несет ответственность в размере стоимости этих средств. А за потерю ручной клади при внутренних перевозках авиакомпания может заплатить «пострадавшему» не больше 11 000 рублей.

Плюшевые медведи и деловые костюмы — что скрывается за дверью розыска багажа

Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты рекомендуют не «набивать» чемодан слишком сильно, использовать полиэтиленовую пленку, брать документы, гаджеты и прочие ценности в ручную кладь. Также опытные путешественники советуют не игнорировать ярлыки с контактной информацией и внимательно заполнять их перед полетом. 

У авиакомпаний есть много систем трекинга багажа пассажиров, но, как показывает практика, все-таки наличие ярлыка с телефоном настоящего владельца — самый эффективный способ получить свой потерянный чемодан обратно (особенно если его по ошибке забрал другой человек). Да, и не забудьте снять бирки, которые остались на чемодане от предыдущих полетов.

Кроме того, чем ближе к концу регистрации вы появитесь у стойки, тем выше шанс, что ваш багаж поедет к самолету отдельно. В таком случае велика вероятность потерять свои вещи, так что старайтесь приезжать вовремя.

И самое главное — не выбрасывайте посадочный талон с корешком багажной квитанции до тех пор, пока не получите свой чемодан и не выйдете из аэропорта. Трекинговые системы авиакомпаний в считанные секунды установят нахождение багажа в случае его потери, но для этого нужен штрих-код с вашего талона.

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Автор: Алиса Денисова
#аэропорт #путешествия #багаж

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