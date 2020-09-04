Оперштаб предоставил свежие данные по заболеваемости COVID-19 в России

Согласно последним данным на 4 сентября, за последние сутки в 84 регионах России были подтверждены 5 110 тестов на коронавирус. Информацию предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди 5 110 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, у 24,2% болезнь протекает бессимптомно.

За минувшие сутки был зафиксирован 121 летальный исход среди людей, у которых ранее был обнаружен COVID-19. За аналогичный период стало известно о 5812 выздоровевших россиян, которые проходили лечение от коронавируса.