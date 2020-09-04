Сбербанк выяснил, что почти половина россиян хотят жить у моря на пенсии

Почти половина россиян (48,3%) мечтает на пенсии переехать к морю насовсем. Таковы данные опроса, проведенного НПФ Сбербанка и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me.

Отмечается, что каждый пятый россиянин (22,8%) на пенсии хотел бы ездить в экскурсионные и образовательные туры. Чуть меньше (18,3%) задумываются о пляжном отдыхе. Еще 12,1% хотят провести время в SPA- центрах, 10,3% — отправиться в речные или морские круизы. При этом самыми комфортными местами для отдыха пенсионеров респонденты сочли Крым, Сочи и Байкал. В 2020 году половина граждан (50,1%) отдыхала или собирается отдыхать в России, показали результаты исследования. Остальные либо отложили отпуск из-за пандемии COVID-19 (37,7%), либо все-таки надеются отдохнуть за границей. При этом более трети (33,6%) туристов скорее устраивает соотношение цены и качества на курортах России. Еще 11,8% полностью довольны.

Треть опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их все устраивает. Такой же процент россиян (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса.

По мнению участников опроса, лучшие туристические места в России — это Сочи (31,1%), Петербург (31,1%) и Крым (25,8%). В пятерку также попали Москва (23,2%) и Байкал (16,1%). Для отдыха на пенсии респонденты чаще всего выбирают Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минводы (23,4%).

Результаты опроса развеяли миф о том, что пенсионеры мечтают работать на даче — такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян в целом. Отмечается, что подобное представление имеет молодежь — в возрастной группе 20–25 лет: о «дачных грядках» говорит почти четверть опрошенных.

Около трети опрошенных (35,5%) согласны потратить на внутренний туризм до 50 тысяч рублей. 29,8% устраивает поездка стоимостью до 30 тысяч, а 25,8% — до 100 тысяч рублей. Лишь каждый третий опрошенных (30,8%) счел путешествия на российские курорты доступными или скорее доступными для пенсионеров. Оптимистами в этом вопросе оказались жители Петербурга и Ленобласти — более половины опрошенных (50,6%) считают путешествия по РФ доступными для пенсионеров.

По словам основателя YouTravel.me Ольги Бортниковой, авторские туры обычно считаются популярными среди молодых людей, но результаты опроса говорят о том, что пенсионеры тоже готовы рассматривать альтернативные виды отдыха. Люди разных возрастов все чаще выбирают активные и интересные путешествия — йога туры по югу России, походы в горы на Кавказе, поездки на Байкал и тому подобное.

«Отношение к пенсии тоже меняется и становится более прогрессивным: большинство респондентов так или иначе продемонстрировали стремление к получению эмоций и впечатлений, тягу к образованию и оздоровительным практикам», — сказала Бортникова.

Ранее сервис по поиску работы Работа.ру выяснил, что 36% россиян хотят отдыхать три раза в неделю.