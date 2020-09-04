Прощание с артистом Борисом Клюевым проходит в Малом театре

Боровшийся несколько лет с раком артист Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Сейчас в Малом театре в Москве проходит церемония прощания с народным артистом России.

Запомнившийся по множеству фильмов и спектаклей народный артист Российской Федерации Борис Клюев скончался 1 сентября. Портал Life ведет прямую трансляцию с церемонии прощания с Клюевым в Малом театре, а корреспонденты спрашивают пришедших об их отношении к артисту. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.