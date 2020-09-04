Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:21   4 Сентября 2020
Общество

Прощание с артистом Борисом Клюевым проходит в Малом театре

Прощание с артистом Борисом Клюевым проходит в Малом театре

Боровшийся несколько лет с раком артист Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Сейчас в Малом театре в Москве проходит церемония прощания с народным артистом России.

Запомнившийся по множеству фильмов и спектаклей народный артист Российской Федерации Борис Клюев скончался 1 сентября. Портал Life ведет прямую трансляцию с церемонии прощания с Клюевым в Малом театре, а корреспонденты спрашивают пришедших об их отношении к артисту. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#малый театр #борис клюев #прощание с клюевым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...