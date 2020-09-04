Идея нормализации отношений между РФ и США симпатизирует Трампу

Идея наладить отношения США с Россией симпатизирует действующему американскому президенту Дональду Трампу. Об этом он рассказал, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.

"Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо", — обозначил лидер США.

Трансляцию соответствующего выступления вели американские новостные телекомпании. Политик поднял тему демократов, отметив, что они стабильно говорят о России, но никогда - о Китае, и это вызывает у него интерес.

"Когда я слышу (от демократов по телевизору - прим. ТАСС) о России, то я его отключаю, это безумие", — подчеркнул Трамп.

Действующий американский президент выступал за нормализацию российско-американских отношений еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Тогда его оппоненты раскритиковали его за "чрезмерную симпатию к России и предательство".