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10:02   4 Сентября 2020
Политика

Идея нормализации отношений между РФ и США симпатизирует Трампу

Идея нормализации отношений между РФ и США симпатизирует Трампу

Идея наладить отношения США с Россией симпатизирует действующему американскому президенту Дональду Трампу. Об этом он рассказал, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.

"Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо", — обозначил лидер США.

Трансляцию соответствующего выступления вели американские новостные телекомпании. Политик поднял тему демократов, отметив, что они стабильно говорят о России, но никогда - о Китае, и это вызывает у него интерес.

"Когда я слышу (от демократов по телевизору - прим. ТАСС) о России, то я его отключаю, это безумие", — подчеркнул Трамп.

Действующий американский президент выступал за нормализацию российско-американских отношений еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Тогда его оппоненты раскритиковали его за "чрезмерную симпатию к России и предательство".

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #трамп

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