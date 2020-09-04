ЕС решил не вводить санкции против Лукашенко

Европейский союз не намерен вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет издание Die Welt.

По информации СМИ, против ограничительных мер выступили Германия, Италия и Франция. Главы этих государств хотят "сохранить открытыми каналы для диалога" с официальным Минском.

Многие страны Евросоюза, в том числе Польша и страны Балтии, занимали противоположную позицию по этому вопросу и настаивали на внесении главы Белоруссии в санкционный список.