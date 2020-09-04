Пушков рассказал о намеке США отключить России Swift

Соединенные Штаты Америки, давая России понять, что у них еще остались санкционные резервы, демонстрируют, что считают Белоруссию объектом геополитической схватки с Москвой.

Об этом в интервью газете «Взгляд» высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова заместителя помощника главы Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут ухудшиться еще больше, в случае «российского вмешательства» в дела Белоруссии.

«Заявление представителя Госдепа подтверждает, что, несмотря на заверения в обратном, США рассматривают Белоруссию как объект геополитической схватки с Россией, а само заявление является формой давления на Москву, — считает Пушков. — Кент прозрачно намекает на так называемые санкции из ада из пакета DASKA».

Также сенатор указал на то, что эти «санкции из ада» сходны с теми крайними меры, которые Штаты ввели против Ирана, пытаясь разрушить его экономику. Речь, по словам Пушкова, может идти об отключении нашей страны от платежной системы SWIFT, что сделает невозможными любые сделки в долларах, а также о запреты на проведение любых операций с российским государственным долгом.

«Таким образом США нам посылают сигнал о том, что у них еще есть санкционные резервы», — подчеркнул член Совета Федерации.

Россия, по его словам, не должна забывать, что среди сотрудников администрации президента США и конгрессменов немало сторонников крайних мер. Тот факт, что до сих пор администрация Трампа не посчитала нужным объявить тотальную войну российской экономике, не значит, что этого не произойдет.

«Заявление Кента – это «предупредительный выстрел», показывающий, что США не намерены отступать от Белоруссии, — отметил сенатор. — Речь идет об отрыве Белоруссии от России примерно по украинскому сценарию, но белорусской спецификой».

США пытаются замаскировать свои намерения под выяснение взаимоотношений между белорусскими протестующими и Александром Лукашенко, но на самом деле все обстоит иначе. Присмотревшись повнимательнее к тем, кто поддерживает оппозицию в Белоруссии, в первую очередь можно увидеть Польшу и Литву, которые являются членами НАТО, напомнил Пушков.

Ранее Литва, месте с Эстонией и Латвией уже начали оказывать на Белоруссию давление, объявив персональные экономические и политические санкции против Александра Лукашенко и высокопоставленных чиновников. Польша же не скрываясь финансирует прозападные СМИ в Белоруссии и местную оппозицию, приняв программу по выделению на эти цели 50 миллионов злотых.

«США внешне держатся как бы на обочине этого процесса, но можно предположить, что действия всех этих стран координируются оттуда», — заключил Алексей Пушков.

Напомним, ранее зампомощника главы Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что ситуация, которая с августа развивается в Белоруссии, это не геополитическое состязание между Россией и США или между Востоком и Западом, а проблема властей и граждан республики, и они сами должны ее решать.

Лучшим вариантом посредничества между белорусскими властями и оппозицией, по словам Кента, является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а если Россия попытается повлиять на ситуацию путем «открытого силового вмешательства», отношения между Москвой и Вашингтоном рискуют стать гораздо хуже, чем сейчас.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не раз заявлял, что Запад пытается использовать его страну как инструмент против России. Именно с этой целью, по его словам, США спланировали и организовали массовые протесты и забастовки в Белоруссии, а европейцы им в этом подыгрывают. Однако, добавил Лукашенко, Минск в скором времени разберется с этой проблемой.