Байден в случае избрания президентом намерен решить вопрос с Тибетом

Кандидат на пост президента США Джо Байден намерен в случае победы на выборах встретиться с Далай-ламой и добиться от Китая доступа в регион американским дипломатам и журналистам. Об этом сказано в заявлении, которое распространил штаб политика.

Байден пообещал работать с союзниками США, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета. Демократ намерен добиться договоренностей с властями КНР о значительной автономии региона и сохранении тибетской культуры.

В случае победы кандидат в президенты собирается также ввести санкции в отношении китайских официальных лиц, "которые ответственны за нарушение прав человека в Тибете".