Украинские силовики сбили собственный беспилотник в Донбассе

Киевские силовики при проверке маскировки позиций ВСУ в Донбассе по ошибке сбили собственный беспилотник. Об этом сообщили в представительстве ДНР при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Украинские военные 1-го батальона 54-й бригады ВСУ вопреки запрету на использование летательных средств в зоне прекращения огня в Донбассе запустили беспилотник в районе населенного пункта Чермалык и не согласовали свои действия. Впоследствии БПЛА подвергся радиоэлектронному воздействию группы в составе 305-го батальона и потерпел крушение, сообщили в СЦКК.

Представители Донецкой народной республики отметили, что не поддались на провокацию Киева. Боевого ответа на нарушение киевскими силовиками запрета запуска летательных средств со стороны ополченцев не последовало. Военные ДНР ограничились наблюдением за объектом противника.

Беспилотник был принят за летательный аппарат миссии ОБСЕ и подавлен расчетом станции РЭБ "Буковель-АД", указано в сообщении. Командующий ВСУ Владимир Кравченко отдал соответствующий приказ во избежание вскрытия наблюдателями организации размещения техники и оборудования.