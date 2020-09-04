Специалисты узнали о самых частых покупках жителей Петербурга в августе

Жители Санкт-Петербурга в последний месяц лета чаще всего покупали табак, гаджеты, цветы, бытовую технику, а также товары для дачи и животных. Данные результаты были получены в ходе исследования, которое провели специалисты компании "Эвотор".

В исследовании отмечается, что магазины бытовой техники увеличили свою выручку практически на 70%, а магазины электроники — больше чем на 30% в сравнении с прошлым годом. Также специалисты узнали, что петербуржцы стали больше экономить на обуви и одежде. Жители Северной столицы стали реже посещать рестораны и кафе, ходить в музеи и меньше пользуются услугами моек автомобилей, передает РБК.

На данный момент в Санкт-Петербурге сняты почти все ограничительные меры, которые были введены на фоне коронавирусной инфекции. Не так давно губернатор города Александр Беглов снял запрет на работу фуд-кортов и кинотеатров.