Египет и Мексика обсудят с РФ производство вакцины от коронавируса

Египет и Мексика заинтересовались российской вакциной от коронавируса. Сейчас они ждут завершения клинических испытаний, после чего начнется обсуждение производства вакцины на территории иностранных государств.

Мексика не исключает, что может начать клинические испытания вакцины "Спутник V" уже в следующем месяце. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Он считает, что вакцину можно опробовать на мексиканских гражданах.

Египет в настоящее время следит за прохождением третьей фазы испытаний "Спутника V". После ее завершения Каир намерен обсудить производство вакцины на своей территории с Москвой. Переговоры относительно выпуска вакцины пока не начались, передает ТАСС.