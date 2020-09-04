Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:32   4 Сентября 2020
Общество

Японцы пришли в ярость от материалов об освобождении Курил

Японцы пришли в ярость от материалов об освобождении Курил

Минобороны РФ представило материалы на тему освобождения Курильских островов. Японцы остались недовольны этой публикацией и подвергли критике десантную операцию СССР на острове Шумшу.

Один из японских жителей напомнил, что Токио объявил капитуляцию в июле 1945 года. А десантная операция стартовала в середине августа. Он считает, что Япония должна отстаивать свое "историческое право на островах" посредством мирных переговоров.

Однако нашлись и те, кто занял сторону Советского Союза. Некоторые отметили, что Токио лишился островов из-за "японских милитаристов", которые продолжили войну даже после атомных бомбардировок, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#япония #минобороны рф #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...