Энтони Фаучи не уверен в появлении вакцины от COVID-19 в США в октябре

Вакцина против коронавирусной инфекции вряд ли появится в Соединенных Штатах к октябрю. Такое мнение выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телевизионного канала CNN.

Главный инфекционист Соединенных Штатов допустил, что препарат от коронавируса может появиться в стране к октябрю. Однако он отметил, что это маловероятно, передает ТАСС. Эксперт назвал сообщения в СМИ о том, что американские медицинские власти попросили штаты начать подготовку к распространению вакцины в конце октября, "приблизительными расчетами".

При этом Энтони Фаучи подчеркнул, что у государства все же есть повод радоваться, так как США разрабатывает три вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, эти препараты проходят третью фазу клинических испытаний.