Практически половина граждан РФ хотела бы провести пенсию на море

Мнение о том, что большинство людей в возрасте мечтают провести пенсию на грядках, оказалось ошибочным. О таком будущем мечтают только 14,7% россиян. Многие хотели бы провести свою старость на море. Опрос показал, что их количество достигает 48,3%.

Исследование показало, что на море хотели бы отправиться для посещения образовательных и экскурсионных туров 22,8% респондентов, еще 18,3% предпочли бы ленивый отдых на пляже. Почти половина россиян отметила, что они бы навсегда хотели переехать к морю, передает ТАСС.

Сочи, Крым и Байкал стали самыми комфортными городами России для жизни граждан на пенсии. Также около трети опрошенных сообщили, что отдых внутри РФ их вполне устраивает. Еще около трети подчеркнули, что на российских курортах недостаточсно тхорошо развит сервис.