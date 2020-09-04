Трамп придумал Байдену прозвище "невидимый Джо"

Американский лидер Дональд Трамп придумал новое прозвище Джо Байдену, своему сопернику на грядущих выборах в лице кандидата в президенты США от демократов. Трамп высмеял "невидимого Джо", комментируя его поездку в штат Висконсин.

Байден встретился в Висконсине с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, пострадавшего от действий полиции, а также с адвокатами его родственников. Встреча, с которой демократ начал свою поездку в штат, продолжалась около часа.

Трамп обратил внимание, что Байден, сойдя с трапа, пожал руку отцу Блейка. Действующий хозяин Белого дома отметил, что Байден после этого той же рукой прикоснулся к своему лицу и к маске.

Республиканец написал фамилию своего конкурента как 'Hiden', что можно перевести как "невидимый" или "скрытый". Трамп таким образом высмеял Байдена, который соблюдает меры предосторожности из-за коронавируса и предпочитает избегать публичных мероприятий. Трамп написал об этом в Twitter.