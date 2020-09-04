Эксперт по дипломатическому протоколу раскритиковала имидж Зеленского

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского не соответствует занимаемой им должности. Такое заявление сделала эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.

Политик, занимающийся дипломатией, не может пренебрегать своим внешним видом, уверена эксперт. По ее словам, существует ряд правил, которые необходимо соблюдать вплоть до мелочей, передает РИА Новости.

"Сегодня некоторые моменты […] упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи", — заявила Адаменко.

Она также привел в пример несколько случаев, когда Зеленский, по ее мнению, был одет неподобающим образом. Как-то президент Украины появился на встрече с министрами иностранных дел других стран в черной рубашке с закатанными рукавами, что недопустимо в пободном обществе, считает эксперт. На встречу с японскими дипломатами Зеленский вовсе пришел в джинсах и бейсболке. Адаменко полагает, что делегация из страны восходящего солнца "вряд ли будет такое прощать".