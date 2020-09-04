Врачи сделали трансплантацию легких пациенту с COVID-19 в Мексике

Мексиканские врачи пересадили оба легких пациенту, который перенес коронавирусную инфекцию. Как сообщает газета Milenio, такая операция проведена в Латинской Америке впервые.

Пациент, по словам главного врача больницы "Кристус Мугерца" Анхеля Мартинеса Велы, будет восстанавливаться после операции в течение нескольких недель, так как он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Он подчеркнул, что трансплантация такого рода впервые делается для пациента, который заболел коронавирусом, передает "Известия".

Для Латинской Америки данная операция является уникальным событием, ведь ранее ничего подобного не совершалось. По мнению хирургов, радоваться успеху пока рано, так как еще существует вероятность отторжения новых органов.