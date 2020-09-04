Вильфанд предупредил о "невыносимой жаре" в ряде регионов России

Юг европейской территории Российской Федерации ждет "невыносимая жара" в ближайшие дни. Об этом рассказал СМИ научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура воздуха в южных и центральных регионах России будет на два–шесть градусов выше климатической нормы, по словам Вильфанда.

"На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35–37 градусов", — сообщил он.

Роман Вильфанд добавил, что в Адыгее, а также Краснодарском крае столбик термометра в ближайшее время поднимется до 39 градусов тепла, передает ТАСС. Еще жара прогнозируется в Симферополе и Сочи. Синоптик объяснил, что такая погода связана с антициклональным режимом, установившимся на европейской части РФ.