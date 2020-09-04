Пушков ответил на угрозы санкций США против РФ из-за Белоруссии

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил помощнику госсекретаря США Джорджу Кенту, пригрозившему России возможными санкциями из-за ситуации в Белоруссии. Пушков высказался об этом на странице в Twitter.

Заместитель главы Госдепа по вопросам Европы и Евразии ранее заявил, что отношения США и России могут стать еще хуже, чем в последние годы. Кент пригрозил РФ возможными санкциями в случае "применения силы" в Белоруссии.

Российский сенатор счел высказывания американского дипломата формой давления на Москву. Пушков напомнил, ранее Госдеп утверждал, что в ситуации с Белоруссией нет геополитического противостояния США с РФ, но тут же Вашингтон выступает с угрозами, говорящими об обратном.

"США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день", — констатировал Пушков.

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как оппозиция отказалась признавать результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК республики объявил о победе действующего президента Александра Лукашенко, набравшего 80,1% голосов.