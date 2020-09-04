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3:56   4 Сентября 2020
Технологии

Эксперт назвал условие, при котором можно потерять деньги через QR-код

Эксперт назвал условие, при котором можно потерять деньги через QR-код

Потерять деньги "через QR-код" можно только в том случае, если в нем содержится ссылка на фишинговый сайт. Об этом сообщил СМИ основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

QR-код является машиночитаемым форматом хранения ссылок и текста, объяснил специалист. Он рассказал, что, если человек перейдет по ссылке, которая ведет на фишинговый портал, а после укажет платежные данные и подтвердит их паролем или же cvc-кодом банковской карты, то мошенник с легкостью сможет заполучить денежные средства пользователя.

Ашот Оганесян подчеркнул, что "подделать" QR-код невозможно, так как не существует разделения на фальшивые и настоящие коды, передает агентство "Прайм". Человек не способен прочесть этот код, однако это может сделать телефон, заключил эксперт.

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Автор: Василий Пименов
#деньги #qr-код #фишинг

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