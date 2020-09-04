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3:11   4 Сентября 2020
Политика

Власти США рассмотрят санкции против РФ за "стремление вмешаться" в выборы

Власти США рассмотрят санкции против РФ за "стремление вмешаться" в выборы

Законодатели от Демпартии США предложили рассмотреть возможность введения санкций против РФ и других стран за "стремление вмешаться" в грядущие выборы президента. Сенатор Рон Уайден направил соответствующее обращение главе Минфина Стивену Мнучину.

Инициативу сенатора от штата Орегон поддержали еще 10 коллег-демократов. Члены верхней палаты призвали главу федерального казначейства немедленно ввести санкции против лиц и организаций, которые "стремятся вмешаться" в выборы президента США 2020 года.

Сенаторы сослались на директора центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванину, который заявил, что Россия якобы пыталась очернить кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в преддверии выборов. Эванина также указал на попытки повлиять на избирательный процесс, которые якобы предпринимают Иран и Китай, передает ТАСС.

Предложение американских сенаторов о санкциях за "стремление" к вмешательству в выборы — немыслимый абсурд, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Депутат сообщила об этом в комментарии РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
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