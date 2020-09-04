Правительство РФ планирует запретить регионам понижать прожиточный минимум

Регионам России могут запретить снижать прожиточный минимум. Соответствующую инициативу обсудили на совещании в Правительстве Российской Федерации.

Правительство РФ планирует в ближайшее время запретить субъектам России понижать свой региональный прожиточный минимум, передает газета "Известия". Отмечается, что этот запрет будет действовать даже в том случае, если потребительская корзина станет меньше.

Ограничение начнет работать при условии, если размер прожиточного минимума будет меньше ставки, которая уставлена годом ранее. Изменения могут коснуться методики расчета прожиточного минимума. По предположениям, его размер будет определяться исходя из базового набора продуктов. При этом для российских регионов установят специальный коэффициент.