Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:47   4 Сентября 2020
Общество

Правительство РФ планирует запретить регионам понижать прожиточный минимум

Правительство РФ планирует запретить регионам понижать прожиточный минимум

Регионам России могут запретить снижать прожиточный минимум. Соответствующую инициативу обсудили на совещании в Правительстве Российской Федерации.

Правительство РФ планирует в ближайшее время запретить субъектам России понижать свой региональный прожиточный минимум, передает газета "Известия". Отмечается, что этот запрет будет действовать даже в том случае, если потребительская корзина станет меньше.

Ограничение начнет работать при условии, если размер прожиточного минимума будет меньше ставки, которая уставлена годом ранее. Изменения могут коснуться методики расчета прожиточного минимума. По предположениям, его размер будет определяться исходя из базового набора продуктов. При этом для российских регионов установят специальный коэффициент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #правительство #деньги #регионы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...