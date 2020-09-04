Экс-посол Украины предрек "очередной Майдан" из-за политики Зеленского

Политика президента Украины Владимира Зеленского и его окружения может привести к "очередному Майдану". Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший украинский посол в Белоруссии, экс-вице-премьер Роман Бессмертный.

Экс-посол считает очевидным то, что Украина при Зеленском движется к новому государственному перевороту. Бессмертный отметил, что для него это будет уже четвертое свержение власти в Киеве, которое он будет наблюдать за свою жизнь.

Бывший вице-премьер считает, что такое развитие событий предсказуемо. По его словам, на Украине "дают пинка" власти каждые десять лет. Однако каждый раз все повторяется, передает газета "Известия".

В этот раз, по словам Бессмертного, Европу ждут куда более масштабные перемены. Поэтому новый Майдан на Украине покажется локальным событием.