Шоу дронов состоялось в Петербурге в честь окончания Второй мировой войны

Почти две тысячи квадрокоптеров зажглись в небе Санкт-Петербурга 3 сентября. Масштабное шоу провели в честь окончания Второй мировой войны.

Дроны синхронно показывали различные красочные фигуры. Среди них оказались такие символы Победы, как советский солдат, красная звезда, голубь и надпись "2020 — Год памяти и славы", передает ТАСС.

Основатель книги рекордов Российской Федерации Станислав Коненко заявил, что это световое шоу побило рекорд в категории "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе".

Недавно глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День знаний провели совместный урок истории для муринских школьников. Они рассказали детям о некоторых фактах Великой Отечественной войны.