Минобрнауки рассказал о введенных из-за COVID-19 требованиях к студентам РФ

Посещение очных занятий для студентов российских вузов будет возможно только при наличии у них защитных масок. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он добавил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, количество студентов в аудиториях сокращено не будет, однако каждый учащийся будет обязан во время лекции надевать маску, передает РИА Новости.

"Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах", — отметил Фальков.

Кроме того, он уточнил, что в случае необходимости, в отдельных регионах будут возвращены занятия в дистанционном режиме, сообщает телеканал "360". Эту же меру могут применить и к отдельным вузам. Фальков подчеркнул крайнюю необходимость не допускать появления новых очагов распространения коронавирусной инфекции.