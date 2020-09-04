Белый дом пояснил призывы Трампа к голосованию на почте и на участке

Американский президент Дональд Трамп не призывал граждан США голосовать на выборах в ноябре дважды по почте и на участке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Президент США не призывал сограждан к нарушению закона путем голосования на почте, а после этого в очной форме, что противоречит нормам законодательства и механизмам подсчета, подчеркнула Макинэни. Пресс-секретарь Трампа отметила, что американские СМИ вырвали слова главы государства из контекста.

Трамп ранее также заверил, что не призывал американцев голосовать по два раза. Хозяин Белого дома объяснил, что ему лишь хотелось бы, чтобы голоса избирателей были учтены.