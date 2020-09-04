Посты Трампа о голосовании пометили как нарушающие правила Twitter

Два поста президента США Дональда Трампа, опубликованные в Twitter, были помечены как нарушающие правила социальной сети. Хозяин Белого дома в публикациях призвал американцев голосовать на выборах по почте, а затем прийти на участок.

Американский лидер объяснил, что если избиратели проголосуют по почте, а после этого придут на избирательный участок, то это позволит им убедиться, что система голосования работает должным образом. Вторично проголосовать на участке в таком случае не получится, отметил Трамп.

Твит Трампа был удален, поскольку нарушил правила площадки, как теперь указано в информации, размещенной вместо текста сообщения президента. Администрация Twitter объяснила, что призывы проголосовать дважды нарушают политику площадки в сфере гражданской ответственности.

Недавно стала известна дата первых дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Они пройдут 29 сентября в Кливленде штата Огайо, передает телеканал "360".